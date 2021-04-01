Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется на протяжении двух недель - KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется за ближайшие две недели, прогнозируют в Киевской школе экономики (KSE).

"Мы можем ожидать стабилизацию на протяжении ближайших двух недель. Загруженность ресурсов медицинской системы продолжает расти, но уже меньшими темпами. Темпы роста госпитализаций упали вдвое - до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%" - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

При этом, по словах Ганиченко, по количеству выявленных случаев на 100 тыс. населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который наблюдался на протяжении осенней волны.

"Украина традиционно в пятерке крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 (Чехия, Польша, Швеция, Украина, Румыния). В Украине уровень тестирований и коэффициент выявления случаев одни из наихудших в Европе. На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди больших стран Европы", - сказал он.

Эксперт добавил, что суточное количество умерших в стране продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.

"Мы ожидаем, что смертность продолжит расти еще около двух недель. (…) По среднему сценарию до конца июня 2021 года мы можем ожидать до 55 тыс. умерших (суммарно с начал пандемии). Во втором квартале 2021 года ожидается такое же количество умерших, как за 2020 год. Если говорить о диапазоне, то с начала 2020 года до конца июня 2021 года следует ожидать от 40 до 75 тыс. умерших",- сказал Ганиченко.

Помимо этого, в KSE рекомендуют вводить усиленные карантинные ограничения в Хмельницкой области, где один из наибольших уровней госпитализаций.

"Более 50% регионов (13) по показателям должны входить в "красную" зону, однако Ривненская и Черкасская области по решению комиссии по ТЭБ и ЧС остались в "оранжевой" зоне, поскольку загруженность кислородных коек там была не слишком большая", - пояснил Ганиченко.

Он также отметил, что Украина выполнила минимальный план в 250 тыс. прививок от COVID-19 к концу марта, но с отставанием от целевого плана на 6 дней. При этом в Украине один из самых низких темпов вакцинации среди больших стран Европы.