В апреле в Бабьем Яре появится новая синагога

В апреле Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новый объект - символическую синагогу и место для молитвы, которая будет расположена на небольшом участке позади памятника "Менора" у склона оврага, который традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев, сообщает пресс-служба МЦХ "Бабий Яр" в четверг.

"Территория Бабьего Яра является местом убийства и вечного покоя для десятков тысяч евреев, ставших жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших на этом месте", - отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, член Наблюдательного совета МЦХ "Бабий Яр".

Отмечается, что символическую синагогу в виде книги спроектировал швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц, который также является автором синагоги в Майнце. При этом, конструкторские и художественные работы выполнили украинские механики, инженеры и художники.

"Меня вдохновила идея, что синагога может быть книгой, которую мы приходим вместе читать и попадаем во вселенную рассказов, раскрывающих историю. Смысл в том, что она будет возведена на священной земле. Это будет не только дань памяти погибшим, но и взгляд в будущее", - пояснил Герц.

Подчеркивается, что здание высотой 11 метров в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию, которая открывается вручную. Она изготовлена из амбарного дуба столетней давности, который собирали из старых заброшенных сооружений, расположенных в разных уголках Украины.

"Потолок символической синагоги украшен узорами в виде карты звездного неба, которое воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года. Также конструкция оснащена узорами и текстами молитв, которые повторяют интерьер старинных синагог Западной Украины - в Ходорове и Гвоздце, которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны. Роспись делали украинские художники из мастерской C.I.Form", - сообщают в МЦХ "Бабий Яр".

Там добавляют, что возведение объекта происходит в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Министерством культуры и информационной политики Украины на основании соответствующих исследований территории и разрешения министерства.