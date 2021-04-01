Взрывоопасные предметы в Киевской клинической больнице №7 не выявлены

В Киевской городской клинической больнице №7, где проходила эвакуация персонала и пациентов из-за сообщения о минировании, не выявили взрывоопасных предметов, сообщила Муниципальная варта Киева.

"Взрывоопасные предметы не обнаружены!", - сказано в сообщении в Фейсбуке.

Ранее Муниципальная варта Киева сообщила, что больница заминирована.

"Такой вызов поступил в седьмую клиническую больницу. Сейчас проходит эвакуация персонала и пациентов. Ожидается прибытие правоохранителей", - сказано в сообщении в Фейсбуке.