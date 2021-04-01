События

12:28 01.04.2021

В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

2 мин читать
В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины переместится влажный и прохладный воздух с северо-запада Европы, поэтому в северо-западной половине страны дневная температура существенно снизится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу ночью, 2 апреля, в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части и большинства западных областей, временами дождь, днем в центральных областях отдельные грозы, ночью в Карпатах местами значительный мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, а днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на юго-востоке от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12° тепла; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в пятницу ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 апрелясамая высокая температура днем (+23,1)°была в 2017 году, самая низкая ночью (-8,8°) в 1931 году.

В субботу, 3 апреля, в южной и восточной частях, днем также и в Карпатском регионе дожди, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла; в южной и юго-восточной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 31.03.2021
Апрель в Украине начнется с потепления, пятница ожидается дождливая

Апрель в Украине начнется с потепления, пятница ожидается дождливая

12:10 30.03.2021
В Украине ожидается незначительное потепление, без осадков

В Украине ожидается незначительное потепление, без осадков

13:39 28.03.2021
В начале недели в Украине незначительно похолодает, почти повсеместно пройдет дождь или мокрый снег

В начале недели в Украине незначительно похолодает, почти повсеместно пройдет дождь или мокрый снег

12:25 27.03.2021
В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится сухая теплая погода

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится сухая теплая погода

15:54 26.03.2021
В воскресенье и понедельник дождевые тучи накроют Украину

В воскресенье и понедельник дождевые тучи накроют Украину

11:52 26.03.2021
В Украине ожидается незначительное потепление, без осадков

В Украине ожидается незначительное потепление, без осадков

12:27 25.03.2021
В Украине в ближайшие дни потеплеет

В Украине в ближайшие дни потеплеет

12:00 24.03.2021
В Украине будет прохладно, возможны осадки

В Украине будет прохладно, возможны осадки

12:03 23.03.2021
Мокрый снег пройдет в ряде областей Украины в ближайшие дни

Мокрый снег пройдет в ряде областей Украины в ближайшие дни

12:38 22.03.2021
В Украине во вторник будет прохладно, возможны осадки

В Украине во вторник будет прохладно, возможны осадки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

ПОСЛЕДНЕЕ

Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

Суд открыл дело о банкротстве ИСД - СМИ

В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Bees Airline в апреле-июне запускает регулярные рейсы из Киева в Грузию и Армению и из Одессы в Армению

Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

Сайт КС возобновил работу

Доход Стефанчука в 2020 году составил более 721 тыс. грн, его жены – более 2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА