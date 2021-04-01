Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Министерство иностранных дел Украины направило в российский МИД ноту протеста с призывом расследовать проведение антиукраинской акции возле посольства Украины в Москве 30-31 марта.

Соответствующее заявление украинских дипломатов было обнародовано в четверг.

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, предотвращения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", - резюмируют в украинском МИД.