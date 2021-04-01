События

12:20 01.04.2021

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

1 мин читать
Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Министерство иностранных дел Украины направило в российский МИД ноту протеста с призывом расследовать проведение антиукраинской акции возле посольства Украины в Москве 30-31 марта.

Соответствующее заявление украинских дипломатов было обнародовано в четверг.

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, предотвращения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", - резюмируют в украинском МИД.

Теги: #рф #нота #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 01.04.2021
Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

21:59 31.03.2021
Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

20:06 31.03.2021
В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

20:05 31.03.2021
Глава МИД Кулеба задекларировал 914 тыс. грн доходов за 2020 год

Глава МИД Кулеба задекларировал 914 тыс. грн доходов за 2020 год

19:01 31.03.2021
Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

13:37 31.03.2021
Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

11:47 31.03.2021
Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

06:02 31.03.2021
Глава МИД Южной Кореи посетит Китай на этой неделе

Глава МИД Южной Кореи посетит Китай на этой неделе

00:47 31.03.2021
Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

Суд открыл дело о банкротстве ИСД - СМИ

В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Bees Airline в апреле-июне запускает регулярные рейсы из Киева в Грузию и Армению и из Одессы в Армению

Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

Сайт КС возобновил работу

Доход Стефанчука в 2020 году составил более 721 тыс. грн, его жены – более 2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА