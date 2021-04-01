События

12:05 01.04.2021

В посольстве разъяснили условия, при которых гражданам Украины разрешен въезд в Хорватию

3 мин читать
В посольстве разъяснили условия, при которых гражданам Украины разрешен въезд в Хорватию

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия продолжил решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики Хорватия, решение действует до 15.04.2021. года, сообщило посольство Украины в Хорватии.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию при исключительных основаниях", - говорится в сообщении посольства в четверг.

В дипведомстве уточнили, что речь идет о медицинских работниках, исследователях в области здоровья, работниках по уходу за пожилыми людьми; пограничниках; работниках в транспортной отрасли; дипломатах, сотрудниках международных организаций, военных, работниках полиции, работниках в гуманитарной сфере и лицах гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей; лицах, путешествующих транзитом; лицах, путешествующих с целью обучения; моряках.

Кроме того право въезда в Хорватию имеют лица, путешествующие с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате в полном объеме на запланированный период пребывания отеля/апартаментов /кемпов/частных усадеб /найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии; лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) или имеют другие экономические интересы; лица, которые подали прошение в полицию на работу и проживание в Хорватии, в том числе ИТ фри-лансеры (digital nomads), при условии, что компетентный орган Хорватии принял положительное решение на их проживание в Хорватии

В посольстве Украины указали, что разрешение на въезд Хорватию будет разрешен при наличии подтверждения основания въезда и одного из следующих документов. Ими являются документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы; документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

Уточняется, что при условии пребывания в Хорватии более 10 дней, тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня с даты выдачи предварительного теста. Кроме того, можно предоставить документ, подтверждающий вакцинацию лица от Covid-19, которая была привита второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Также путешествующие могут продемонстрировать документ, содержащий информацию о положительном ПЦР-тесте или быстром тесте на антиген, который подтверждает, что лицо оправилась от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, что лицо болело Covid-19. Кроме того, въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждение врача, что лицо болело Covid-19.

Лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов.), также им будет назначена 14-дневная самоизоляция.

Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачка жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. Если лицо не покинет территорию Хорватии в течение 12 часов, то ему автоматически назначается самоизоляция.

Также при наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии, сообщили в украинском посольстве.

 

Теги: #хорватия #украина #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 01.04.2021
Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

09:28 01.04.2021
В Украине от коронавируса первично вакцинированы более 248 тысяч человек

В Украине от коронавируса первично вакцинированы более 248 тысяч человек

08:24 01.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

07:57 01.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

07:47 01.04.2021
На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

07:15 01.04.2021
Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

07:01 01.04.2021
На Буковине выявлено 442 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 442 новых случая инфицирования коронавирусом

04:42 01.04.2021
В Украине планируют создать Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

В Украине планируют создать Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

02:36 01.04.2021
Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Украины выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины

Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Украины выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины

01:46 01.04.2021
Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

ПОСЛЕДНЕЕ

Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

В Киеве представили трейлер продолжения комедии "Мои мысли тихие 2"

Суд открыл дело о банкротстве ИСД - СМИ

В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Bees Airline в апреле-июне запускает регулярные рейсы из Киева в Грузию и Армению и из Одессы в Армению

Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

Сайт КС возобновил работу

Доход Стефанчука в 2020 году составил более 721 тыс. грн, его жены – более 2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА