В посольстве разъяснили условия, при которых гражданам Украины разрешен въезд в Хорватию

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия продолжил решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики Хорватия, решение действует до 15.04.2021. года, сообщило посольство Украины в Хорватии.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию при исключительных основаниях", - говорится в сообщении посольства в четверг.

В дипведомстве уточнили, что речь идет о медицинских работниках, исследователях в области здоровья, работниках по уходу за пожилыми людьми; пограничниках; работниках в транспортной отрасли; дипломатах, сотрудниках международных организаций, военных, работниках полиции, работниках в гуманитарной сфере и лицах гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей; лицах, путешествующих транзитом; лицах, путешествующих с целью обучения; моряках.

Кроме того право въезда в Хорватию имеют лица, путешествующие с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате в полном объеме на запланированный период пребывания отеля/апартаментов /кемпов/частных усадеб /найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии; лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) или имеют другие экономические интересы; лица, которые подали прошение в полицию на работу и проживание в Хорватии, в том числе ИТ фри-лансеры (digital nomads), при условии, что компетентный орган Хорватии принял положительное решение на их проживание в Хорватии

В посольстве Украины указали, что разрешение на въезд Хорватию будет разрешен при наличии подтверждения основания въезда и одного из следующих документов. Ими являются документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы; документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

Уточняется, что при условии пребывания в Хорватии более 10 дней, тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня с даты выдачи предварительного теста. Кроме того, можно предоставить документ, подтверждающий вакцинацию лица от Covid-19, которая была привита второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Также путешествующие могут продемонстрировать документ, содержащий информацию о положительном ПЦР-тесте или быстром тесте на антиген, который подтверждает, что лицо оправилась от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, что лицо болело Covid-19. Кроме того, въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждение врача, что лицо болело Covid-19.

Лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов.), также им будет назначена 14-дневная самоизоляция.

Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачка жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. Если лицо не покинет территорию Хорватии в течение 12 часов, то ему автоматически назначается самоизоляция.

Также при наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии, сообщили в украинском посольстве.