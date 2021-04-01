СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, организаторы которой в течение 2020-2021 годов вывезли за границу карпатскую ель почти на 15 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"По оперативной информации, схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.

"Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу", - сообщают в СБУ.

Там подчеркивают, что оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.

"Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъято пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, доказывающих проведения сделки", - сообщают правоохранители.

Они добавляют, что сейчас продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.