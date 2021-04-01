События

11:58 01.04.2021

СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

2 мин читать
СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, организаторы которой в течение 2020-2021 годов вывезли за границу карпатскую ель почти на 15 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"По оперативной информации, схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.

"Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупала использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу", - сообщают в СБУ.

Там подчеркивают, что оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.

"Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъято пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, доказывающих проведения сделки", - сообщают правоохранители.

Они добавляют, что сейчас продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #древесина #сбу #ель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:22 01.04.2021
Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

15:50 31.03.2021
Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

10:12 31.03.2021
СБУ привлекла к уголовной ответственности в 2020 году 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды

СБУ привлекла к уголовной ответственности в 2020 году 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды

18:06 30.03.2021
СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

17:58 30.03.2021
Глава СБУ отрицает нарратив о преследовании патриотов в деле НВФ Семенченко

Глава СБУ отрицает нарратив о преследовании патриотов в деле НВФ Семенченко

17:47 30.03.2021
Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

Баканов об акции на Банковой 20 марта: РФ пытается использовать любой повод для дестабилизации в Украине

09:58 30.03.2021
Правоохранители разоблачили коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста Украины

Правоохранители разоблачили коррупционный механизм пользования земельными участками Минюста Украины

17:42 29.03.2021
СБУ задержала еще одного фигуранта дела о создании ЧВК

СБУ задержала еще одного фигуранта дела о создании ЧВК

18:38 26.03.2021
СБУ сообщила чиновнику Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок о подозрении в коррупции на транзите товаров из РФ

СБУ сообщила чиновнику Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок о подозрении в коррупции на транзите товаров из РФ

14:44 26.03.2021
Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве "заминировали" клиническую больницу №7, пациентов эвакуируют

В посольстве разъяснили условия, при которых гражданам Украины разрешен въезд в Хорватию

Разумков задекларировал более 2 млн грн доходов за 2020 год и 28 млн грн наличных

В Луганской области задержали злоумышленника, бросившего в полицейских гранату

Доход семьи Арахамии в 2020 году превысил 1,5 млн грн

Вакцинация в Европе идет слишком медленно, полностью привиты лишь 4% жителей - ВОЗ

В Чернигове сообщили о подозрении "вору в законе", наладившему поставку наркотиков в пункт временного пребывания иностранцев

Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

Пожар на полигоне ТБО в Харьковской области ликвидирован

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА