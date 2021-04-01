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11:41 01.04.2021

Разумков задекларировал более 2 млн грн доходов за 2020 год и 28 млн грн наличных

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Разумков задекларировал более 2 млн грн доходов за 2020 год и 28 млн грн наличных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков указал 2,3 млн грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Согласно декларации, его заработная плата в парламенте составила 547 тыс. 563 грн, банковские проценты – 1 тыс. 532 грн. Более 1,7 млн грн спикер получил от отчуждения имущества, а 12 тыс. грн в прошлом году заработал от продажи электроэнергии по зеленому тарифу. Вместе с тем его супруга Юлия Чайка задекларировала 6,7 млн грн доходов от предпринимательской деятельности.

Разумков также указал 178 тыс. 247 грн, $694 и 454 евро на банковских счетах, а его супруга – 26 тыс. 375 грн и 839 евро.

В разделе "Объекты недвижимости" спикер параламента указал домовладение в Киевской области площадью 492,2 кв. м и стоимостью 2,9 млн грн, земельный участок в 1020 кв. м (стоимость – 642,5 тыс. грн), офис в Киеве (площадь – 74,9 кв. м, стоимость – 898,8 тыс. грн), а также две квартиры в Киеве.

В то же время его жена владеет двумя квартирами в столице, домом в Николаеве площадью 489,6 кв. м и стоимостью более 1 млн грн, земельным участком в 962 кв. м (стоимость – 139,4 тыс. грн). Вместе с тем Чайка является совладельцем квартиры в Николаеве площадью 73,2 кв. м, а также арендует земельный участок и несколько помещений.

Разумков указал в декларации четыре автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S и BMW X5, последние две из которых принадлежат его супруге.

Кроме того, Разумков задекларировал 28,5 млн грн и $75 тыс. наличных, а его жена – 970 тыс. грн, $140 тыс. и 45 тыс. евро.

Ранее Разумков пояснил, что задекларированные 28 млн грн – это не новый актив, а то, что он заработал за прошлый год в Верховной Раде, средства от продажи дома (около 1,7 млн грн), а остальную сумму составили деньги, которые "вернулись как долг ещё 2016 года".

Теги: #разумков #декларация
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