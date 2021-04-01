Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

Более 60% украинцев поддерживают введение в стране "жесткого карантина" в случае ухудшения ситуации с COVID-19, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта 2021 года.

По данным исследования, 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко, 8% вообще не интересуются такими новостями. С ростом уровня заболеваемости интерес к этой информации увеличился.

Так, 63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом существенно будет расти, 34% - противоположного мнения. С начала марта наблюдается рост поддержки "жесткого" карантина.

Абсолютное большинство (84%) считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Отмечается, что запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года.

В сфере безопасности опрошенные лучше всего оценили защиту от чрезвычайных ситуаций (хорошо или удовлетворительно оценили 59%).Относительно лучше также оценили защиту от террористических угроз (48%) и социальную защиту (50%). Безопасность на дорогах хорошо или удовлетворительно оценили 47%, безопасность жизни и имущества граждан - 43%, здравоохранение - 40%, защиту прав человека - 39%, экологию - 37%, защиту от эпидемий - 34%. Защиту в сфере нелегальной миграции хорошо или удовлетворительно оценили 40%, в то же время четверть не смогли дать никакой оценки).

Однако наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (хорошо или удовлетворительно оценили 26%) и защиты от коррупции (12%).

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.