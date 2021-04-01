В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

За прошедшие сутки, 31 марта, в столице зафиксировали 1 150 случае заражения коронавирусом, при этом от осложнений COVID-19 умерли 44 жителя столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг.

"+1 150 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 163 441). 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет. 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. 49 девочек от 1 месяца до 17 лет и 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет", - написал столичный мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112) районах столицы.

При этом от осложнений болезни за прошедшие сутки умерли 44 киевлянина, а общее число умерших от коронавируса жителей столицы достигло 3449 человек.

В киевские больницы доставлено 160 граждан, которые инфицированы коронавирусом, еще 571 человека госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За прошедшие сутки коронавирус преодолели 612 киевлян, а общее число выздоровевших достигло 106 217 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 1 апреля, зафиксировано 17 569 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 602 человек, умерло 421 пациентов.