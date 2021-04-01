В НАТО не согласны с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Украина не должна обсуждаться на заседании Совета РФ-НАТО, так как убеждены, что именно конфликт в Украине является основной причиной нынешнего состояния отношений Альянса с Москвой.

Так в штаб-квартире Североатлантического альянса прокомментировали агентству «Интерфакс-Украина» соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства РФ.

«Как неоднократно заявлял генеральный секретарь НАТО, конфликт в Украине продолжает оказывать глубокое влияние на безопасность и стабильность евроатлантического региона и является основной причиной нынешнего состояния отношений между НАТО и Россией. Вот почему это остается важной темой для Совета Россия-НАТО», - заявили в НАТО.

Как сообщалось, 31 марта министр иностранных дел Лавров заявил, что Россия не отказывается от участия в Совете Россия-НАТО, но не намерена обсуждать тему Украины. «Наш коллега, господин Столтенберг заявляет, что Россия отказывается работать в Совете Россия-НАТО. Мы не отказываемся работать, мы отказываемся сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине, а они всегда, предлагая созвать Совет Россия-НАТО, настаивают, что первым вопросом должна быть Украина», - сказал он.