События

09:33 01.04.2021

ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами - Безуглая

2 мин читать
ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами - Безуглая

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами, констатирует заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция “Слуга народа”).

“Я надеюсь, что ВСК по расследованию возможных преступлений представителей госвласти, поработав полгода-год и рассмотрев ряд резонансных кейсов, связанных в той или иной мере с работой спецслужб, разработает и чисто технически опробует новый алгоритм работы. И уже проверенный на ВСК алгоритм, мы сможем перенести на работу спецкомитета”, - сказала Безуглая в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По ее словам, ВСК будет рассматривать резонансные вопросы, а первым - так называемое, “дело вагнеровцев”.

“Это будет первый вопрос, которым займется наша комиссия", - уточнила народный депутат.

Безуглая рассказала, что предметом рассмотрения ВСК станут и обнародованные записи разговоров политиков, так называемые, “пленки”, независимо от времени давности их публичной огласки.

“ВСК займется также решениями, которые принимались в 2014 году и касались трагических событий под Иловайском, Дебальцево. Не останутся без внимания и решения (или их отсутствие), приведшие к оккупации Российской Федерацией Крыма, а также Минские соглашения”, - сказала она.

Замглавы комитета по нацбезопасности отметила, что регламентный комитет уже поддержал создание ВСК, однако голосование за этот вопрос на пленарном заседании откладывается, поскольку работу парламента заблокировало рассмотрение изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления в сфере земельных отношений.

Она напомнила, что закон о разведке предусматривает создание парламентского комитета по надзору за спецслужбами, и он может быть создан во время текущего созыва Верховной Рады.

Теги: #преступления #безуглая #вск #власть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 01.04.2021
Замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Безуглая надеется, что закон о теробороне Рада примет в 2021 году

Замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Безуглая надеется, что закон о теробороне Рада примет в 2021 году

09:22 01.04.2021
Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

15:29 17.03.2021
Глава ВСК по расследованию пожаров в Луганской области инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

Глава ВСК по расследованию пожаров в Луганской области инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

17:43 15.03.2021
Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

13:26 15.03.2021
ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

12:25 15.03.2021
"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

16:17 13.03.2021
Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

10:19 09.03.2021
Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

06:41 08.03.2021
В Беларуси зафиксировано более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

В Беларуси зафиксировано более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

09:37 04.03.2021
Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу «вагнеровцев»

Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу «вагнеровцев»

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

Россия в ТКГ отказалась поддержать предложение Украины о подтверждении стремления соблюдать режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 1 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки подтвердили 1150 случаев заболевания COVID-19, умерли 44 человека

В Украине начался призыв на срочную военную службу

Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых более 0,5 млн грн заработал в Раде в 2020 году

В Луганской области ищут для задержания злоумышленника, бросившего гранату в полицейских

В Украине от коронавируса первично вакцинированы более 248 тысяч человек

Журналист Познер и его гости на фоне ночных акций протеста в Тбилиси покинули Грузию

Вакцинация людей 75 лет и старше началась в Южной Корее

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА