ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами - Безуглая

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами, констатирует заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция “Слуга народа”).

“Я надеюсь, что ВСК по расследованию возможных преступлений представителей госвласти, поработав полгода-год и рассмотрев ряд резонансных кейсов, связанных в той или иной мере с работой спецслужб, разработает и чисто технически опробует новый алгоритм работы. И уже проверенный на ВСК алгоритм, мы сможем перенести на работу спецкомитета”, - сказала Безуглая в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По ее словам, ВСК будет рассматривать резонансные вопросы, а первым - так называемое, “дело вагнеровцев”.

“Это будет первый вопрос, которым займется наша комиссия", - уточнила народный депутат.

Безуглая рассказала, что предметом рассмотрения ВСК станут и обнародованные записи разговоров политиков, так называемые, “пленки”, независимо от времени давности их публичной огласки.

“ВСК займется также решениями, которые принимались в 2014 году и касались трагических событий под Иловайском, Дебальцево. Не останутся без внимания и решения (или их отсутствие), приведшие к оккупации Российской Федерацией Крыма, а также Минские соглашения”, - сказала она.

Замглавы комитета по нацбезопасности отметила, что регламентный комитет уже поддержал создание ВСК, однако голосование за этот вопрос на пленарном заседании откладывается, поскольку работу парламента заблокировало рассмотрение изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления в сфере земельных отношений.

Она напомнила, что закон о разведке предусматривает создание парламентского комитета по надзору за спецслужбами, и он может быть создан во время текущего созыва Верховной Рады.