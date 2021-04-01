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09:28 01.04.2021

В Украине от коронавируса первично вакцинированы более 248 тысяч человек

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В Украине от коронавируса первично вакцинированы более 248 тысяч человек

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса привили 17 170 человек, лидерами по количеству сделанных прививок являются Киев (1 720 привитых за сутки граждан), а также Днепропетровская (1 180), Николаевская (1 040) и Львовская (1 073) области, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"17 170 человек привито против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине. 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека… Вакцинация проводилась 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки", - говорится в сообщении Степанова, обнародованном в Facebook в четверг.

Министр отмечает, что меньше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Херсонской области (110), в остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 300 до 900 прививок в сутки.

При этом по состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 украинцев.

 

Теги: #вакцинация #украина
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