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09:08 01.04.2021

Вакцинация людей 75 лет и старше началась в Южной Корее

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Вакцинация людей 75 лет и старше началась в Южной Корее

Южная Корея в четверг начала вакцинировать против COVID-19 людей в возрасте 75 лет и старше.

Кампания иммунизации против COVID-19 около 3,5 млн человек в возрасте 75 лет и старше вакциной Pfizer стартовала в Южной Корее, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Пожилое население сначала получит 500 тыс. вакцин Pfizer, которые предоставляются в соответствии с прямым контрактом на 13 млн человек между компанией и правительством Сеула.

Первая партия продуктов Pfizer на 250 тыс. человек прибыла на прошлой неделе, а еще одна на 250 тыс. была доставлена в среду.

Кампания вакцинации стартовала в стране 26 февраля. Первым прививки поставили медицинским работникам и тем, кто находится в учреждениях длительного ухода.

В общей сложности были вакцинированы 876 тыс. 573 человека, что составляет около 1,69% от 52-миллионного населения страны.

За последние сутки в стране зарегистрирован 551 новый случай заболевания COVID-19. Всего за время пандемии заразились 103 тыс. 639 человек, скончались 1 тыс. 735.

Теги: #южная_корея #вакцинация
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