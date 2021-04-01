Вакцинация людей 75 лет и старше началась в Южной Корее

Южная Корея в четверг начала вакцинировать против COVID-19 людей в возрасте 75 лет и старше.

Кампания иммунизации против COVID-19 около 3,5 млн человек в возрасте 75 лет и старше вакциной Pfizer стартовала в Южной Корее, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Пожилое население сначала получит 500 тыс. вакцин Pfizer, которые предоставляются в соответствии с прямым контрактом на 13 млн человек между компанией и правительством Сеула.

Первая партия продуктов Pfizer на 250 тыс. человек прибыла на прошлой неделе, а еще одна на 250 тыс. была доставлена в среду.

Кампания вакцинации стартовала в стране 26 февраля. Первым прививки поставили медицинским работникам и тем, кто находится в учреждениях длительного ухода.

В общей сложности были вакцинированы 876 тыс. 573 человека, что составляет около 1,69% от 52-миллионного населения страны.

За последние сутки в стране зарегистрирован 551 новый случай заболевания COVID-19. Всего за время пандемии заразились 103 тыс. 639 человек, скончались 1 тыс. 735.