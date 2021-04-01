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08:24 01.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 17 569 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 602 человек, умерло 421 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 160 человек; летальных случаев - 421; выздоровело – 9 602 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 21 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 691 737 человек, 33 246 пациентов скончались, 1 323 083 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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