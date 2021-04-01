События

08:04 01.04.2021

Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

2 мин читать
Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

 Будущие поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson в США будут приостановлены из-за ошибки, совершенной рабочими на заводе-производителе в Балтиморе, сообщает Politico.

Компания Johnson & Johnson наняла компанию Emergent BioSolutions для производства вакцины на своем заводе в Западном Балтиморе.

По словам двух чиновников, работники завода по ошибке смешали ингредиенты для вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя.

В результате 15 млн доз вакцины были испорчены.

Администрация Байдена попросила Johnson & Johnson напрямую контролировать производство вакцин в будущем, сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Приведение объекта в рабочее состояние - и в соответствие с нормативными стандартами - может занять несколько дней или недель, добавил чиновник.

Компания Johnson & Johnson признала в своем заявлении, что "процесс контроля качества выявил одну партию лекарственного вещества, которая не соответствовала стандартам качества в Emergent Biosolutions".

Компания подчеркнула, что данные дозы вакцины не были переданы на стадию упаковки.

"Эта проблема была выявлена и решена с помощью Emergent и передана в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)", - добавили в компании.

Вакцина Johnson & Johnson - одна из трех, используемых в США. Основную часть американских поставок составляют вакцины Pfizer и Moderna, они идут по плану.

Между тем, ошибка, совершенная на заводе в Балтиморе, может ограничить способность Johnson & Johnson значительно увеличить поставки в США в ближайшие недели.

Между тем, Johnson & Johnson заявила, что у нее все еще есть цель доставить 100 млн доз в США к концу июня.

Теги: #сша #вакцина #johnson_johnson #ошибка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:15 01.04.2021
Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

02:36 01.04.2021
Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Украины выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины

Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Украины выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины

23:28 31.03.2021
Пентагон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе

Пентагон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе

22:48 31.03.2021
Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

19:53 31.03.2021
Трамп вновь заявил, что не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

Трамп вновь заявил, что не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

16:41 31.03.2021
Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

16:37 31.03.2021
Минздрав надеется до конца недели получить от AstraZeneca документы для регистрации произведенной на других площадках вакцины от COVID-19

Минздрав надеется до конца недели получить от AstraZeneca документы для регистрации произведенной на других площадках вакцины от COVID-19

14:23 31.03.2021
Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

14:15 31.03.2021
Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

13:49 31.03.2021
Украина ожидает поставку 4,9 млн доз вакцин против COVID-19 в апреле-мае – Степанов

Украина ожидает поставку 4,9 млн доз вакцин против COVID-19 в апреле-мае – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

Россия в ТКГ отказалась поддержать предложение Украины о подтверждении стремления соблюдать режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 1 апреля

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

ПОСЛЕДНЕЕ

Журналист Познер и его гости на фоне ночных акций протеста в Тбилиси покинули Грузию

Вакцинация людей 75 лет и старше началась в Южной Корее

В Украине за сутки зафиксировано 17 569 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9 602 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

На Буковине выявлено 442 новых случая инфицирования коронавирусом

Палубная авиация авианосца ВМС США начала боевые вылеты из Восточного Средиземноморья

В Украине планируют создать Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

Боррель: пока в Сирии не начнется политический переход, не будет отмены санкций и нормализации

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА