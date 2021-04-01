С начала текущих суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00, 1 апреля, зафиксировано 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку Светлодарска и Золотое-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - из стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 31 марта, наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку н.п. Пески и Водяное на Приазовье враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п. Светлодарск, Луганской и Золотое-4 захватчики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается о том, что после завершения заседания Трехсторонней контактной группы наемники осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории", - отметили в штабе.