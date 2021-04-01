На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

На 87 округе в Ивано-Франковской области по состоянию на утро четверга кандидат партии "За будущее" Александр Шевченко обогнал кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, набрав 28,83% голосов, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Согласно обнародованным данным на сайте Центризбиркома общее количество посчитанных комиссией бюллетеней по состоянию на утро, 1 апреля, составляет 71,79%.

На первом месте остается кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,30%.

На второе место вышел Александр Шевченко из партии "За будущее", который набрал 28,83% и обогнал представителя "Свободы" Руслан Кошулинский (28,80%).