На Буковине выявлено 442 новых случая инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 442 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 216 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 31 марта, выздоровели 216 человек, 49 845 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 70 286 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 373человека.