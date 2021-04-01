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04:42 01.04.2021

В Украине планируют создать Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

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Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обсудили запуск Центра правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия, сообщила пресс служба Офиса генпрокурора.

"Деятельность Центра направлена на повышение качества сбора доказательств и минимизации травматизации ребенка. По предварительным договоренностям, проект будет запущен уже в сентябре этого года в Киевской области", - говорится в сообщении.

"Уголовный процесс - это сложная система правоотношений. А ребенок - это особый участник уголовного производства независимо от статуса: свидетель он, потерпевший или подозреваемый. Но ребенок-жертва, особенно в случаях насилия, требует особого отношения и специфического подхода. Преступления данной категории опасные с точки зрения негативных последствий на психику ребенка и непредсказуемые своим влиянием на его дальнейшую судьбу. Поэтому чрезвычайно важна адаптация процессуальных действий с потребностями ребенка путем создания дружественной среды. Такой Центр должен быть местом, которое будет снижать уровень беспокойства у ребенка, предотвратит его психологическую травматизацию, а также будет способствовать получению правдивой и полной информации для судебных целей", - отметил Мамедов.

Отмечается, что в течение 2020 года каждый десятый ребенок стал жертвой преступления. В частности, сексуальное насилие входит в топ-тройку правонарушений против несовершеннолетних - ежегодный рост количества таких преступлений в среднем составляет 10%.

Замгенпрокурора также отметил, что на финальном этапе запуска находится совместный с ЮНИСЕФ в Украине проект Barnahus, направленный на работу с жертвами и свидетелями преступлений.

Также в ходу встречи согласовали, что центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия.

"Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов, которые специально подготовлены к работе с несовершеннолетними жертвами насилия и будут одновременно присутствовать во время интервьюирования ребенка в уголовном процессе. Также предусмотрено, что все решения по расследованию и оказания социально-психологической поддержки согласовываться всеми участниками", - сказано в сообщении.

 

Теги: #дети #украина #правосудия #центр
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