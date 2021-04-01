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03:36 01.04.2021

Боррель: пока в Сирии не начнется политический переход, не будет отмены санкций и нормализации

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Боррель: пока в Сирии не начнется политический переход, не будет отмены санкций и нормализации

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель возложил на правящий в Сирии режим всю ответственность невыполнение требований резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, но обещал ответить Дамаску на правильные шаги.

"Если он сделает шаги в правильном направлении, мы ответим. До того момента мы будем поддерживать давление. Пока не начнется политический переходный период, не будет отмены санкций, не будет нормализации и помощи в восстановлении (страны - ИФ)", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Комментируя итоги завершившейся в среду пятой Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", в ходе которой собрано 5,3 млрд евро новых донорских взносов, главный дипломат ЕС призвал к "устранению коренных причин кризиса".

"Новое поколение сирийцев знает только войну. Сирию невозможно восстановить на тех основах, которые привели к ее краху. Возвращение той Сирии, которая была до 2011 года, это не вариант. Это знает даже ближайшее окружение режима. Это знают даже Россия и Иран", - написал он.

"Мы никогда не должны забывать, как все началось. Ровно десять лет назад, во время приливной волны арабской весны, простые сирийцы мирно вышли на улицы, требуя свободы, справедливости и экономических перспектив. Режим ответил крайне жестоким насилием, невиданным в других частях региона. Ситуация переросла в смертельный конфликт", - отметил Боррель.

Боррель напомнил о масштабах конфликта: более 400 000 сирийцев погибли, более 12 миллионов покинули свои дома. На севере Сирии сотни тысяч человек живут в палатках, миллионы остаются в вынужденной эмиграции. Без политического решения беженцы и перемещенные лица не вернутся.

Интересы европейцев сказал глава дипломатии ЕС, состоят в том, чтобы Сирия встала на ноги и была стабильным соседом Европы. При всей сложности отношений сирийцы должны сесть вместе за стол переговоров, оглянуться на причины войны и объединиться вокруг видения будущего страны. Необходимы возвращение беженцев, подлинный поиск пропавших без вести и, подчеркнул он, ответственность за совершенные военные преступления и преступления против человечности.

"ЕС продолжит дипломатическое взаимодействие со всеми, кто имеет отношение к сирийскому конфликту: ООН, США, Россией, Турцией, Ираном, арабскими странами и другими. Нужен консенсус, который может положить конец войне. Параллельно, и это не менее важно, мы продолжим взаимодействие с гражданским обществом", - подчеркнул Боррель.

 

Теги: #ес #ситуация #сирия
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