Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Ивано-Франковский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию в 87-м округе провести повторный подсчет голосов на избирательном участке №260532, сообщает сайт партии "Слуга народа".

"Причиной пересчета стало нарушение требований надлежащей упаковки избирательной документации, нарушение во время ее транспортировки к окружной избирательной комиссии, нарушения целостности упаковки пакетов с избирательными документами", - говорится в сообщении.