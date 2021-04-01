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01:40 01.04.2021

Арестович: Украина предпримет попытку разблокировать вопрос с возобновлением Россией режима прекращения огня на Донбассе в Нормандском формате в ближайшее время

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Арестович: Украина предпримет попытку разблокировать вопрос с возобновлением Россией режима прекращения огня на Донбассе в Нормандском формате в ближайшее время

Спикер Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что вопрос с возобновлением Россией режима прекращения огня может быть поднят Украиной на уровне политических советников Нормандской четвёрки уже в ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четвёрки, потому что накануне Франция и Германия подтвердили, что при любых условиях консультации политических советников сохраняются. Сегодня российская делегация отвергла, по сути, сразу два предложения сразу. Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать – ИФ), что стороны понимают необходимость возвращения режима прекращения огня, приветствуют его и берут на себя обязательства использовать дополнительные мероприятия для прекращения огня. Российская делегация наотрез отказалась. То есть они сказали, что существующих уже договорённостей достаточно и те не требуют никаких решений. Я думаю, что «открыть» этот тупик мы сможем на уровне политических советников в ближайшее время", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" вечером в среду, 31 марта.

По словам спикера ТКГ, "Россия была готова продекларировать возвращение к соблюдению режима прекращения огня, но резко изменила свою позицию".

"На предыдущих консультациях (накануне ТКГ 31 марта – ИФ) политических советников Нормандской четвёрки Дмитрий Козак (представитель России – ИФ) сказал, что не видит препятствий для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе и именно так и нужно сделать. И вот спустя сутки он меняет позицию. Что-то происходит в середине российского военно-политического руководства, потому что на протяжении суток они выдают две разные точки зрения, два разных нарратива и две разных команды для исполнения", - добавил Арестович.

Он связал такую реакцию российской стороны с тем, что "Россия, способствуя обострению на фронте и гибели четырёх украинских военнослужащих 26 марта, привязывает это к заседаниям ТКГ или СНБО".

"То есть россияне придерживаются политики, которая заключается в том, чтобы заставить нас вести переговоры с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" напрямую. С 2014 года она не меняется. И силовой компонент, пролитие крови они используют, как попытку повлиять на украинское общество и руководство страны, которые очень чувствительны к потерям на фронте, для того, чтобы заставить Украину отойти со своих позиций или сдаться. Этого однозначно не будет", - подытожил спикер ТКГ.

Теги: #прекращение_огня #украина #донбасс #арестович
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