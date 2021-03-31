События

23:43 31.03.2021

На округе №87 в Ивано-Франковской области минировали один из избирательных участков

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На округе №87 в Ивано-Франковской области минировали один из избирательных участков

На округе №87 в Ивано-Франковской области минировали один из избирательных участков, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На Ивано-Франковщине, где в минувшее воскресенье проходили довыборы в парламент, продолжаются грязные политические игры - заминирован избирательный участок #260329. Обновленная окружная избирательная комиссия приступила к обязанностям, и это пугает политических шулеров", - цитирует пресс-служба партии "Слуга народа" слова Корниенко.

Теги: #украна #участок #минирование #ивано_франковск
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