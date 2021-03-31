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23:28 31.03.2021

Пентагон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе

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Пентагон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе

 Министерство обороны США обеспокоено сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Кирби на брифинге в среду.

Он добавил, что, по мнению США, "дестабилизирующие действия" России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

"К тому же, мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО", - отметил Кирби.

Он заявил, что предпочел бы не давать комментариев по поводу телефонного разговора председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"Однако, полагаю, можно считать, что это (ситуация на востоке Украины - ИФ) было одной из поднятых тем", - добавил Кирби.

Четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом к международному сообществу осудить эскалацию конфликта на востоке Украины со стороны РФ.

Теги: #сша #обеспокоенность #донбасс #пентагон
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