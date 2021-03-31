Нардеп от "Голоса" задекларировала кота и собаку как ценное движимое имущество

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова в своей электронной декларации за 2020 год указала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" как объекты ценного движимого имущества.

Согласно декларации, права собственности на "собаку-тапки-погрызяку" торговой марки "Лабрадор" по кличке Коди Устинова приобрела 25 июля 2015 года. При этом в графе "Описание имущества" отмечается, что "собака-тапки-погрызяка" Коди – это друг семьи, который "шКодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье".

Вместе с тем "котик-муркотик" Жорик указан в декларации как собственность мужа Устиновой – Алексея Яцюка. О коте декларант написала: "маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильник, першит коробки".

Оба животных достались депутату и ее супругу в наследство от семьи с Луганской области, которая "убегала от необъявленной войны заграницу и искала для своих любимцев новую семью".

Также Устинова указала в качестве еще одного объекта ценного движимого имущества первую в Украине футболку Ukraine Fuck Corruption.

Кроме того, парламентарий задекларировала 780 тыс. 724 грн доходов. В частности, заработная плата Устиновой составила 471 тыс. 500 грн, гонорары – 28 тыс. 475 грн, банковские проценты – 12 тыс. 600 грн, кошек – 210 грн, роялти – 4 тыс. 447 грн, возврат налога за 2019 год, который уплачен в США, – 170 тыс. 342 грн. При этом ее муж за прошлый год задекларировал 93 тыс. 150 грн доходов.

Также Устинова указала 219 тыс. 87 грн, 59 тыс. 684 дол. США и 1551 евро на банковских счетах.

Устинова на правах совместной собственности (50%) владеет жилым домом (74,8 кв. м) и земельным участком (468 кв. м) в Виннице и квартирой в Киеве площадью в 141,2 кв. м. Ее муж является совладельцем квартиры в Киеве (64,45 кв. м) и домовладения в Гайвороне Кировоградской области (35,68 кв. м) арендует квартиру в США (73 кв. м).

Кроме того, Устинова задекларировала автомобиль Chevrolet Camaro 2014 года выпуска, стоимостью 440 тыс. 582 грн), а ее супруг – Mazda-3 2014 года выпуска (стоимость – 371 тыс. грн).