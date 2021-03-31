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22:03 31.03.2021

Макрон объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19, в частности, о закрытии школ

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Макрон объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19, в частности, о закрытии школ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о решении ужесточить ограничения для борьбы против распространения коронавируса COVID-19.

В ходе телеобращения к согражданам Макрон заявил, что действующие в настоящее время в 19 департаментах ограничения вскоре распространятся на всю Францию.

"Правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели", - сказал французский лидер.

Введенные ранее в ряде регионов меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля, понедельника, как минимум на три недели закрываются школы. Студентам высших учебных заведений разрешено, при желании, посещать занятия очно раз в неделю.

Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Он также сообщил, что с 16 апреля вакцинация станет возможна для лиц возрастом от 60 до 70 лет, с 15 мая - от 50 до 60 лет. Он отметил, что к концу лета "все французы старше 18 лет смогут получить вакцину, если этого захотят".

Теги: #коронавирус #франция #меры_ужесточение
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