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21:59 31.03.2021

Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

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Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на 12-й информационной встрече с представителями ЮНЕСКО рассказала об уничтожении в аннексированном Крыму памяток всемирного культурного наследия, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в тлеграм-канале.

"Первый заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО рассказала о фактах уничтожения памятников всемирного культурного наследия, нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств, ограничения свободы вероисповедания, подавление независимых СМИ в Крыму со стороны российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

 

Теги: #юнеско #памятки #крым #украина #мид
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