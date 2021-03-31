Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на 12-й информационной встрече с представителями ЮНЕСКО рассказала об уничтожении в аннексированном Крыму памяток всемирного культурного наследия, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в тлеграм-канале.

"Первый заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО рассказала о фактах уничтожения памятников всемирного культурного наследия, нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств, ограничения свободы вероисповедания, подавление независимых СМИ в Крыму со стороны российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.