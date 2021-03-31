Глава Минэнерго Витренко в 2020г получил 288,3 млн грн дохода, из них 285,6 млн грн – выплаты "Нафтогаза"

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко задекларировал 288 млн 320,064 тыс. грн дохода в 2020 году.

Согласно его обнародованной декларации об имуществе и доходах, основная сумма получена от НАК "Нафтогаз Украины", как заработная плата : в размере 284 млн 637,567 тыс. грн.

В декабре 2020 года в ходе заседания энергетического комитета Верховной Рады Витренко отмечал, что премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по документам относится к заработной плате, и он получил вместо нее облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В обнародованной 31 марта 2021 года декларации указано, что Витренко располагает 148,421 тыс. ОВГЗ номиналом 1 тыс. грн каждая, полученных им 17 декабря 2020 года.

Кроме того, "Нафтогаз" выплатил своему экс-топ-менеджеру ровно 1 млн грн, который значится в декларации, как "другое дополнительное благо".

Выплаты от ПАО "Укрнафта", наблюдательный совет которого Витренко возглавлял, составили 1 млн 407,438 тыс. грн.

За работу в последней декаде декабря 2020 года в качестве главы Минэнерго он получил 15,759 тыс. грн, а зарплата в принадлежащей ему фирме "Ейвайей Капитал" составила 41,749 тыс. грн.

Проценты от вкладов в Ощадбанке составили 1 млн 210,597 тыс. грн, ПриватБанке – 854 грн.

Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (от Александра Ковалко) составил 5 тыс. грн, другой доход (учение и подарки в НАК) – 1,1 тыс. грн.

На счетах Витренко в украинских банках находится около 900 тыс. грн, 13 тыс. евро и почти $3 млн. Также глава Минэнерго задекларировал наличными 500 тыс. грн, $100 тыс. и 10 тыс. евро.

В декларации также значится, что в конце прошлого года он прибрел движимое имущество на 172 млн грн.

Министр также владеет квартирами 124 кв. м, 69,8 кв. м, а также 99,4 кв. м вместе с женой и детьми.

Витренко является конечным бенефициаром ООО "Ейвайей Секьюритиз", ООО "Ейвайей Капитал", кипрской Nestras Holding Limited и панамской Ginger Global S.A.

Как сообщалось, в мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы - $9 млн). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд.