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20:05 31.03.2021

Глава МИД Кулеба задекларировал 914 тыс. грн доходов за 2020 год

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Глава МИД Кулеба задекларировал 914 тыс. грн доходов за 2020 год

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал 913 тыс. 714 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 893 391 грн, роялти – 18 643 грн и гонорары – 1 680 грн, а жена за прошлый год задекларировала 333 978 грн доходов.

Также он указал в декларации 121 878 грн на банковских счетах и 32 тыс. евро наличными средствами. Министр владеет двумя квартирами (52,9 и 125,7 кв. м) в Киеве.

Согласно декларации жена Кулебы является конечным собственником ОО "Город-Сад".

Как сообщалось, Кулеба задекларировал 234,6 тыс. грн доходов за 2019 год.

Теги: #министр #декларация #мид
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