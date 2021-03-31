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19:53 31.03.2021

Трамп вновь заявил, что не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

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Трамп вновь заявил, что не исключает участия в президентской гонке в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что не исключает возможность баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Об этом заявил он в интервью программе Лары Трамп The Right View на Youtube.

"Надежда есть (на участие в президентской гонке - ИФ). Мы любим нашу страну, все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь нашей стране", - сказал Трамп в ответ на вопрос о его планах на следующие президентские выборы в США.

Трамп считает, что многого добился за свой пока единственный президентский срок. "Мы были там (в Белом доме - ИФ), мы хорошо работали, решали проблему Ирана, Китая. Мы приступили там к великим вещам, а теперь вы видите, что происходит сейчас", - заявил он.

По мнению бывшего президента, нынешнее положение дел в США на руку России, Китаю и некоторым другим странам.

"Я думаю, Китай сейчас очень рад. И Россия, и еще много стран сейчас очень рады, они смотрят на то, что происходит, и им не верится", - добавил Трамп.

Бывший президент США в недавнем прошлом уже говорил, что не исключает участия в следующих президентских выборах. В этом случае он может вновь сойтись в гонке с действующим главой государства Джо Байденом, который планирует добиваться переизбрания.

Опросы показывают, что Трамп - по-прежнему - самый популярный политик в Республиканской партии, причем - с большим отрывом от потенциальных соперников.

Теги: #сша #планы #трамп
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