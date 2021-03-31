В Киевской области произошел пожар в детсаду, эвакуированы более ста детей - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на территории детского сада в г.Украинка Киевской области, были эвакуированы из помещения 108 детей, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"31 марта в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.Обухов поступило сообщение о том, что горит детский сад "Аленушка" по адресу: г.Украинка, ул. Юности", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание в игровой комнате на втором этаже здания. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Пожар был локализован в 17:55. Ликвидирован - в 18:17 на площади 200 м.кв.

Причины пожара устанавливаются.