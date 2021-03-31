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19:00 31.03.2021

Гармаш: Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня

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Гармаш: Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня

Представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что представители российской делегации в ТКГ отказались поддержать приверженность сохранению режима прекращения огня на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года и вступившего в силу 27 июля 2020 года.

"Сегодня был циничный момент, когда Леонид Кравчук (глава украинской делегации в ТКГ – ИФ) предложил вернуться к соблюдению режима тишины на Донбассе с полуночи, предложил всем поддержать это, а потом ещё посол Яшар Чевик, модератор подгруппы по безопасности, предложил сделать заявление, чтобы стороны подтвердили свою приверженность режиму тишины, и Россия, одна против двух, потому что ОБСЕ поддержала украинское предложение, отказалась подтверждать, ссылаясь на то, что уже есть это предложение и зачем его снова подтверждать. Хотя мы все действительно понимаем, что предложение есть, но перезагрузка нужна, потому что по факту режим тишины не соблюдается. Результата нет", - заявил Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" по итогам заседания ТКГ в среду, 31 марта.

Он также отметил, что российская сторона не заинтересована в достижении какого-то результата, поскольку "для них Минский процесс и ТКГ – просто один из инструментов гибридной войны".

"Поэтому пока нет политического решения из Москвы о прекращении этой войны, ее представители в ТКГ будут продолжать блокировать реальный переговорный процесс и заявлять, что они якобы не сторона конфликта. Но нам важно сохранять эту площадку переговоров, на которой можно будет заставить Россию со временем и под давлением санкций принять компромиссное решение", - резюмировал Гармаш.

Теги: #ткг #гармаш
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