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18:55 31.03.2021

С начала оккупации Крыма УВКПЧ зафиксировало 43 случая насильственных исчезновений

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С начала оккупации Крыма УВКПЧ зафиксировало 43 случая насильственных исчезновений

С начала оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в 2014 году Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 43 случая насильственных исчезновений людей на полуострове.

"Насильственные исчезновения совершались в основном в форме похищения, среди жертв - 39 мужчин и 4 женщины. Первый задокументированный случай насильственного исчезновения имел место 3 марта 2014 года, а самый последний по времени - 23 мая 2018 года", - говорится в информационной справке, распространенной пресс-службой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в среду.

Указывается, что из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все – мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина по-прежнему находится под стражей.

"Насильственные исчезновения совершались предположительно вооруженными группами, такими как самооборона Крыма и казацкие группы; представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации; другими правоохранительными органами, в том числе полицией Крыма", - говорится в документе.

По данным УВКПЧ, похитители применяли пытки и жестокое обращение с целью заставить жертв дать показания против самих себя или свидетельствовать против других, а также в качестве мести за их политическую принадлежность или позицию.

Кроме того, отмечается, что ни один человек не был привлечен к ответственности в связи с какими-либо случаями насильственных исчезновений или пыток и жестокого обращения, задокументированными УВКПЧ.

Теги: #крым #увкпчоон
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