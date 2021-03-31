Зеленский ожидает президента Эстонии на праздновании 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Президент Владимир Зеленский пригласил президента Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) на празднование 30-летия независимости Украины и 1-м саммит "Крымской платформы".

"Благодарю Керсти Кальюлайд за поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины. Ждем вас на праздновании 30-летия независимости Украины и на 1-м саммите Крымской платформы. Желаю вам и эстонскому народу как можно скорее преодолеть COVID-19", - написал Зеленский на странице в Twitter в среду.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в ходе телефонного разговора Зеленский и Кальюлайд обсудили вопросы противодействия распространению пандемии коронавируса и обеспечения вакцинации населения. В частности, собеседники подчеркнули важность обеспечения надлежащего доступа стран к сертифицированным вакцинам

Помимо этого, Зеленский ознакомил Кальюлайд с ситуацией на линии разграничения на Донбассе: "Количество нарушений режима тишины увеличилась, но мы работаем над тем, чтобы режим прекращения огня функционировал так же, как и в прошлом году, когда обстрелов, ранений и смертей на Донбассе было в десятки раз меньше".

Президент Украины также поднял вопрос энергетической безопасности, подчеркнув, что проект Северный поток - 2 является угрозой для региона, вызовом для Европейского континента и проверкой на способность международного сообщества консолидироваться для противодействия намерениям России монополизировать энергетический рынок в Европе.

"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить завершения строительства этого проекта", - отметил он.

Также в ходе разговора Зеленский отметил неизменность стратегической цели Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил надежду на активную поддержку со стороны Эстонии в реализации этой задачи.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Украина формирует широкую коалицию государств - членов ЕС, которые поддерживают европейскую перспективу Украины. "Рассчитываю, что Эстония как наш близкий и надежный партнер сможет присоединиться к этой важной инициативе", - отметил Зеленский.

Президент Украины акцентировал внимание на том, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий по членству в НАТО, и отметил, что нынешний саммит Альянса является очень важным в продвижении этого вопроса.

По словам Кальюлайд, Эстония поддерживает евроатлантические стремления Украины.