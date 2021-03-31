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18:15 31.03.2021

В Молдове введен режим ЧП из-за COVID-19

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В Молдове введен режим ЧП из-за COVID-19

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введено чрезвычайное положение на период с 1 апреля по 30 мая. Соответствующее решение принял в среду парламент Молдовы по предложению правительства.

"За" принятие решение проголосовало парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор".

Депутаты оппозиционных правых партий голосовали против принятия этого решения. Они заявили, что "решение является политическим, не предусматривает действенных мер по преодолению пандемии, а направлено лишь на то, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов". Они считают, что решение было принято с нарушением процедуры и не исключают, что могут обжаловать его в Конституционном суде.

Согласно принятому решению, предусмотрено введение чрезвычайного положения на всей территории Молдовы в период с 1 апреля по 30 мая 2021 года.

Документ предусматривает, что на этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям издаст несколько распоряжений, в том числе об: установлении специального режима въезда / выезда из Молдовы; установлении особого режима передвижения на территории Молдовы; введении карантинного режима и принятия других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; установлении особого режима работы для всех субъектов; запрете на проведение митингов, публичных демонстраций и других массовых акций. А также поручение, при необходимости, рационализировать потребление продуктов питания и других продуктов первой необходимости и запрет на увольнение сотрудников в этот период, за исключением предусмотренных законов случаев.

Кроме того, парламент предоставил дополнительные полномочия действующему правительству (оно исполняет обязанности до назначения нового кабмина - ИФ) и Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В марте в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно вдвое - от 500-800 до 1,5 тыс. и более. В прошлую среду было зарегистрировано наибольшее количество заболевших за весь период пандемии - 2 273 человека за сутки. Общее число случаев COVID-19 в Молдове составляет 228 370. В общей сложности от коронавируса излечились 205 759 человека, 4 915 - скончались.

Теги: #молдова #covid_19 #чп
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