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18:04 31.03.2021

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

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Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", передало Воздушным силам Вооруженных Сил Украины отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ, сообщает пресс-центр "Укроборонпрома" в среду.

Отмечается, что самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в один из боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

"МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ремонтные работы проводились в условиях пандемии коронавируса и связанной с ним "экономической турбулентности".

В "Укроборонпроме" напоминают, что "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для украинской армии, а истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ.

"Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям", - резюмируют в пресс-центре концерна.

Теги: #львов #укроборонпром #миг29
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