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17:58 31.03.2021

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

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Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 22 млн 747 тыс. 791 грн семейных доходов в 2020 году, сообщает пресс-служба президента.

В частности, согласно обнародованной электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год, заработная плата главы государства составила 336 тыс. грн. Супруга президента задекларировала 952 тыс. 900 грн заработной платы от основного места работы ООО "Квартал 95".

Также Зеленский указал в декларации гонорар в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн, полученных от ООО "Квартал 95", ООО "Квартал ТВ", ООО "Драйв Продакшн", ООО "Киностолица".

От продажи недвижимости в 2020 году семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 700 грн.

Доходы семьи главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Также были задекларированы проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.

Общая сумма доходов семьи Владимира Зеленского в 2020 году, за вычетом продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 грн, что в почти два раза меньше от полученных доходов за предыдущий отчётный период (19 млн 987 тыс. 136 грн).

Кроме того, Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу в "Конча-Заспе" на правах пользования, переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок (общее количество 40 и ещё 7 с правами совместного пользования). В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост президента.

Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок.

По данным соответствующих отчетов, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21 млн 390 тыс. грн. Стоимость торговой марки "Слуга народа", которая также была оценена этой компанией, составила 11 млн 200 тыс. грн.

Владимир Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок. В 2020 году сумма роялти составила 4 млн 633 тыс. 832 грн и по сравнению с предыдущим годом уменьшилась.

Кроме того, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.

Теги: #зеленский #декларация #семья
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