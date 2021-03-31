Кабмин назначил 38 украинским студентам социальные стипендии Рады

Кабинет министров Украины назначил социальные стипендии Верховной Рады на 2021 год 38 студентам высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в среду, данное решение было принято в рамках реализации государственной молодежной политики, направленной на создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня и материального поощрения студенческой молодежи.

"Кандидаты на получение стипендий выдвигались учеными (педагогическими) советами высших учебных заведений. Стипендиатами избраны 38 студентов, из них: 30 - студенты университетов, институтов, академий; размер стипендии для каждого - 900 грн; 8 - студенты колледжей, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист"; размер стипендии для каждого - 750 грн", - сообщают в МОН.

Там также отмечают, что социальные стипендии Верховной Рады Украины назначаются и выплачиваются стипендиату дополнительно к другим стипендиям или грантам, предоставленным физическими или юридическими лицами, государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Уточняется, что выплачивать стипендии предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Минсоцполитики для выплаты социальных стипендий.