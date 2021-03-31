События

17:33 31.03.2021

Кабмин назначил 38 украинским студентам социальные стипендии Рады

1 мин читать
Кабмин назначил 38 украинским студентам социальные стипендии Рады

Кабинет министров Украины назначил социальные стипендии Верховной Рады на 2021 год 38 студентам высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в среду, данное решение было принято в рамках реализации государственной молодежной политики, направленной на создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня и материального поощрения студенческой молодежи.

"Кандидаты на получение стипендий выдвигались учеными (педагогическими) советами высших учебных заведений. Стипендиатами избраны 38 студентов, из них: 30 - студенты университетов, институтов, академий; размер стипендии для каждого - 900 грн; 8 - студенты колледжей, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист"; размер стипендии для каждого - 750 грн", - сообщают в МОН.

Там также отмечают, что социальные стипендии Верховной Рады Украины назначаются и выплачиваются стипендиату дополнительно к другим стипендиям или грантам, предоставленным физическими или юридическими лицами, государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Уточняется, что выплачивать стипендии предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Минсоцполитики для выплаты социальных стипендий.

Теги: #стипендии #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 31.03.2021
В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

18:43 30.03.2021
Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

Рада требует от МВД, СБУ и ГБР быстро и непредвзято расследовать события на Банковой 20 марта

16:38 30.03.2021
Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада разблокировала большую приватизацию

16:18 30.03.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

14:58 30.03.2021
Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Рада приняла закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

14:48 30.03.2021
Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

Рада позволила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации

14:05 30.03.2021
Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе – заявление

13:15 30.03.2021
На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

На первом внеочередном заседании депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе

19:42 29.03.2021
В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

15:03 29.03.2021
Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады, первое будет посвящено Донбассу – нардеп Кравчук

Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады, первое будет посвящено Донбассу – нардеп Кравчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

Минкультуры Украины создало Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Нардеп Дунда призвал проверить всех депутатов Рады на наличие гражданства РФ

В ОАСК подан иск с требованием запретить разработку Генплана Киева

Глава УИНП Дробович задекларировал 916 тыс. грн доходов за 2020 год

Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

Кабмин утвердил обновленный состав Совета по господдержке кинематографии

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности украинских городов в 2020г - Transparency International

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА