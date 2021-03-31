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17:19 31.03.2021

Минкультуры Украины создало Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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Минкультуры Украины создало Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины в среду провело презентацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Центр при Минкультуры будет сотрудничать с "Укринформом", будет постоянно находиться в коммуникации с СНБО, с соответствующим центром там, а также с международными центрами, существующими в странах Балтии", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции в среду в ходе презентации Центра.

По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любови Цибульской, целью работы ведомства станет повышение стойкости общества к гибридному влиянию.

Так, Центр будет выявлять и реагировать на дезинформацию, продвигать проактивные украинские нарративы, сотрудничать с общественными организациями и международными партнерами.

В частности, Центр намерен разработать матрицу нарративов, которые больше всего таргетируются агрессором. Также планируется создать специальный онлайн-ресурс и сформировать публичную площадку для обсуждения дезинформации.

Кроме того, будет проводиться адвокация усилий государства и общественных организаций на международном уровне.

Для реализации поставленных целей, Центр намерен проводить тренинги для государственных институций, а также предложит механизм системного информирования общества о работе правительства.

Теги: #информация #безопасность #центр
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