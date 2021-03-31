В ОАСК подан иск с требованием запретить разработку Генплана Киева

Окружной административный суд Киева просят признать противоправными действия Киевской городской государственной администрации, связанные с разработкой проекта нового Генерального плана столицы, сообщается на сайте ОАСК во вторник.

Соответствующий иск зарегистрирован канцелярией суда. Среди других требований искового заявления - обязать КГГА воздержаться от разработки Генплана (или в его новой редакции).

По мнению истца, Генплан Киева, разработанный АО "Киевпроект" и утвержденный решением Киевсовета в 2002 году в соответствии с положениями закона "О регулировании градостроительной деятельности", является бессрочным и действует до сегодня, потому разработка его новой редакции является незаконной.

Истец также просит суд обязать Кабинет министров принять меры реагирования на факт противоправных действий КГГА, связанных с разработкой Генплана города (или в его новой редакции).

В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.