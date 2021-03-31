События

16:52 31.03.2021

В ОАСК подан иск с требованием запретить разработку Генплана Киева

1 мин читать
В ОАСК подан иск с требованием запретить разработку Генплана Киева

Окружной административный суд Киева просят признать противоправными действия Киевской городской государственной администрации, связанные с разработкой проекта нового Генерального плана столицы, сообщается на сайте ОАСК во вторник.

Соответствующий иск зарегистрирован канцелярией суда. Среди других требований искового заявления - обязать КГГА воздержаться от разработки Генплана (или в его новой редакции).

По мнению истца, Генплан Киева, разработанный АО "Киевпроект" и утвержденный решением Киевсовета в 2002 году в соответствии с положениями закона "О регулировании градостроительной деятельности", является бессрочным и действует до сегодня, потому разработка его новой редакции является незаконной.

Истец также просит суд обязать Кабинет министров принять меры реагирования на факт противоправных действий КГГА, связанных с разработкой Генплана города (или в его новой редакции).

В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

 

Теги: #генплан #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 24.03.2021
Суд просят остановить реорганизацию Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста

Суд просят остановить реорганизацию Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста

22:47 17.03.2021
Завершено досудебное расследование в деле о злоупотреблениях в ОАСК - САП

Завершено досудебное расследование в деле о злоупотреблениях в ОАСК - САП

16:02 15.03.2021
ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

10:29 11.03.2021
ОАСК открыл производство по иску Минюста о запрете "Партии Шария"

ОАСК открыл производство по иску Минюста о запрете "Партии Шария"

12:57 09.03.2021
ВАКС снова принял решение о принудительной доставке судьи Вовка из-за его неявки в суд

ВАКС снова принял решение о принудительной доставке судьи Вовка из-за его неявки в суд

16:18 23.02.2021
В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

17:58 22.02.2021
Жилье для инвесторов "Элита-Центра" могут предусмотреть в проекте Генплана Киева

Жилье для инвесторов "Элита-Центра" могут предусмотреть в проекте Генплана Киева

14:50 22.02.2021
Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

16:29 19.02.2021
В ОАСК оспаривают введение Минюстом платных камер в СИЗО

В ОАСК оспаривают введение Минюстом платных камер в СИЗО

14:10 18.02.2021
ВАКС в четвёртый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка

ВАКС в четвёртый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

Зеленский задекларировал более 22,7 млн грн доходов своей семьи за 2020 год

Кабмин назначил 38 украинским студентам социальные стипендии Рады

Минкультуры Украины создало Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Нардеп Дунда призвал проверить всех депутатов Рады на наличие гражданства РФ

Глава УИНП Дробович задекларировал 916 тыс. грн доходов за 2020 год

Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

Кабмин утвердил обновленный состав Совета по господдержке кинематографии

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности украинских городов в 2020г - Transparency International

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА