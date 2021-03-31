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17:07 31.03.2021

Нардеп Дунда призвал проверить всех депутатов Рады на наличие гражданства РФ

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Нардеп Дунда призвал проверить всех депутатов Рады на наличие гражданства РФ

Народный депутат Олег Дунда призвал президента Владимира Зеленского, членов Совета национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел провести тщательную проверку всех депутатов Верховной Рады на предмет наличия у них гражданства Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Дунды в среду, причиной такой проверки является "прецедент, случившийся на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, неприятно удивил и взбудоражил всю страну".

Речь идет о победе в округе Андрея Аксенова, которого неоднократно называли владельцем паспорта Российской Федерации.

"В Украине много лет не урегулировано законодательство о двойном гражданстве, и мы имеем проблему с Аксеновым, который может пополнить ряды народных депутатов Украины и транслировать в стенах нашего парламента повестку дня Кремля, как гражданин Российской Федерации. Но это не самая страшная проблема. Главное – у нас под куполом и так достаточно депутатов, имеющих второе гражданство вражеского государства. Именно этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины", – заявил по этому поводу Дунда.

Он также инициировал проведение проверки всех народных депутатов Верховной Рады Украины на предмет возможного наличия второго гражданства страны-агрессора – Российской Федерации, направив соответствующие письма президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Алексею Данилову.

"Что же касается Андрея Аксенова, то моя позиция – мы не можем допустить в наивысший орган законодательной власти нашей страны очередного адепта "русского мира". В связи с этим я направил соответствующие письма в Службу безопасности Украины, а также в Национальную полицию – стоит проверить достоверность информации, предоставленной им в ЦИК при регистрации его как кандидата", – отметил парламентарий.

Дунда подчеркнул, что решать эту проблему необходимо быстро, ведь "основная задача сейчас – проверить, сколько сейчас в стенах украинского парламента неукраинских депутатов".

А уже по результатам этой проверки можно будет принимать решение "как поступать с народными избранниками, нарушившими законодательство Украины, которые являются откровенной угрозой национальной безопасности нашей страны".

Теги: #гражданство #инициатива #дунда
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