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16:43 31.03.2021

Глава УИНП Дробович задекларировал 916 тыс. грн доходов за 2020 год

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Глава УИНП Дробович задекларировал 916 тыс. грн доходов за 2020 год

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович указал 915 тыс. 961 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата Дробовича составила 899 945 грн, помощь по рождению ребенка – 10 320 грн, доход от отчуждения движимого имущества – 45 тыс. грн, гонорары – 746 грн, роялти – 450 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 420 490 грн доходов.

Также чиновник указал в декларации $5 284 долларов на банковских счетах, €21 тыс. одолженных третьим лицам, и 690 тыс. грн и $9,8 тыс. наличными средствами, а его жена – $5 тыс. на банковских счетах и 370 тыс. грн наличными.

Глава УИНП владеет квартирой (56,3 кв. м) в Ирпене Киевской области и 33,34% квартиры (51,65 кв. м) в Киеве, жена владеет 33,33% квартиры (48,4 кв. м) и пользуется квартирой (77,3 кв. м) в Киеве.

Кроме того, Дробович владеет автомобилем Suzuki Grand Vitara 2009 года выпуска.

Среди прочего супруги задекларировали сборник украинской, белорусской и африканской живописи конца ХХ - начала XXI века.

Как сообщалось, Дробович задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год.

Теги: #декларация #дробович
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