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14:15 31.03.2021

Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

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Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

Украина ценит поддержку Конгресса США в военной сфере, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В условиях агрессии и временной оккупации части наших территорий со стороны России такая поддержка способствует усилению Вооруженных сил Украины, а, следовательно, и обороноспособности Украины", - сказал Арахамия во время онлайн-встречи с представителем Конгресса США Мэттом Картрайтом (Пенсильвания).

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", Арахамия поблагодарил конгрессмена за многолетнюю помощь США Украине и, в частности, за поддержку законопроекта о помощи Украине в сфере безопасности.

Стороны также обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Украине и США. Конгрессмен Картрайт познакомил собеседника с американским опытом введения ограничительных мер в условиях пандемии.

Со своей стороны Арахамия обратил внимание, что Украина не вводит общенациональный локдаун, поскольку положительная практика"красных зон" карантина в регионах показывает, что тотальных ограничений можно избежать.

"В Украине нет комендантского часа и правового режима чрезвычайного положения. У нас гораздо более либеральные ограничения, которые устанавливают именно на региональном уровне. Это, конечно, негативно влияет на экономику, но при тотальных ограничениях последствия были бы хуже", - рассказал Арахамия.

Арахамия и Картрайт договорились как можно скорее провести масштабную онлайн-встречу со всеми членами группы дружбы с Украиной в Конгрессе США и представителями Верховной Рады.

Мэтт Картрайт - представитель Демократической партии США и член группы дружбы с Украиной. Конгрессмен также является членом комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей США, который определяет уровень затрат на экономическую и военную помощь Украине.

Теги: #сша #конгресс #арахамия
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