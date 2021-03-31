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16:00 31.03.2021

Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

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Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

Работа Окружной избирательной комиссии на 87-м округе в Ивано-Франковской области вторые сутки остается заблокированной из-за отсутствия кворума, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"Сейчас привлечено внимание к ситуации по установлению результатов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в частности из-за отсутствия кворума", - сказал Диденко на заседании ЦИК в среду.

По его словам, Центральная избирательная комиссия, с одной стороны, держит эту ситуацию на контроле, с другой - принимает все возможные меры в рамках компетенции для возобновления работы окружной избирательной комиссии.

"В частности, вчера Центральная избирательная комиссия на протяжение часа после поступления соответствующих постановлений относительно изменений в составе четверых членов избирательной комиссии, которые не принимали участие в ее заседаниях, и провела определенные изменения. К сожалению, после этого члены комиссии, которые были наделены определенными полномочиями, так и не приступили к работе, и деятельность окружной избирательной комиссии не возобновлена", - уточнил глава ЦИК

Вместе с тем Диденко проинформировал, что 31 марта после 11:00 ЦИК во второй раз получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его.

Также он добавил, что, по информации ЦИК, на данный момент 33 участковые избирательные комиссии не сдали первичные протоколы о подсчете голосов на избирательных участках и семь участковых избирательных комиссий были обязаны составить уточняющие протоколы.

"Таким образом суммарно 40 участковых избирательных комиссий по состоянию на сейчас в связи с бездеятельностью окружной избирательной комиссии не могут сдать избирательную документацию", - сказал он.

Теги: #окружком #блокирование #цик
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