Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группу, которая похищала деньги граждан за несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора.

"По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн... По оперативной информации, часть средств злоумышленники перечисляли через электронные системы на нужды организованных преступных группировок из РФ", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным спецслужбы, схему организовали два уголовника, отбывающие наказание в одной из исправительных колоний Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников.

По версии следствия, члены группы заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты и, представившись клиентом, который хочет оформить адресную доставку заказа, выведывали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. После получения кодов члены группы "подвязывали" к электронным кабинетам номера своих банковских карточек и присваивали часть денег, поступивших от продаж.

В рамках уголовного производства проведено 24 обыска по месту жительства и по месту отбывания наказания фигурантов в Харькове и Сумах. Выявлены средства связи, компьютерная техника и банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, двум мужчинам и их сообщнице объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.

Операция по разоблачению мошенничества проводилась управлением СБУ в Харьковской области совместно с киберполицией и следователями Нацполиции под процессуальным руководством облпрокуратуры и при поддержке Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.