Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Власти Киева приняли решение об ужесточении карантинных ограничений на территории города, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, они должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля. … Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля", - написал Кличко в своем "Телеграм-канале" в среду.