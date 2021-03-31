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15:36 31.03.2021

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

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Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса, заявляет мэр города Виталий Кличко.

"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро – будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры… Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в среду.

Он отметил, что руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу, а кому возможно, предоставить отпуска. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

"Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля", - сообщил городской голова.

Контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами будут правоохранители.

"Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", - добавил Кличко.

"В последние дни в столице более тысячи больных в сутки. По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек каждые сутки госпитализируют… Информация по транспорту - что он переполнен и люди не слышат призывов беречься. То есть тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет. А вот к ухудшению и коллапса медицины является… Поэтому Киев все таки вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день", - пояснил он.

Кличко также сообщил, что ситуация в столичных больницах сегодня крайне сложная. Город продолжает разворачивать дополнительные койки и только последние недели подготовил дополнительных 1100 коек. Всего их в медучреждениях столицы уже почти 6170.

Теги: #киев #учебные_заведения #закрытие #транспорт
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