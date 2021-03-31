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14:28 31.03.2021

Полтава намерена провести road show регионального бизнеса в Израиле – встреча посла с мэром

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Полтава намерена провести road show регионального бизнеса в Израиле – встреча посла с мэром

Возможность проведения road show полтавского бизнеса в Израиле и перспектива двусторонних проектов по модернизации системы муниципального управления стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Полтавы Александром Мамаем. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества города с Израилем в различных сферах. Мэр представил экономический и инвестиционный потенциал города и рассказал о внедрении технологий Smart City в Полтаве. Было также договорено проработать идею проведения road show регионального бизнеса в Израиле и реализации двусторонних проектов по модернизации системы муниципального управления», - говорится в сообщении.

Собеседники также определили возможные направления сотрудничества в сфере медицинского образования и развития туристической отрасли.

«Посол Корнийчук выразил готовность оказать содействие городской власти в установлении побратимских отношений Полтавы с соответствующим израильским городом», - подчёркивает Посольство.

 

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Интерфакс-Украина
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