Кабмин утвердил лицензионные условия по организации азартных игр

Кабинет министров утвердил лицензионные условия по организации и проведению игр, установив исчерпывающий перечень документов, которые подаются к заявлению о получении лицензии.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно сопроводительным документам к проекту постановления Кабмина, в указанный перечень входят: засвидетельствованные копии учредительных документов заявителя, информация в свободной форме о том, что заявитель и связанные с ним лица не относятся к тем, чья деятельность запрещена в Украине, информация о том, что руководители и главный бухгалтер имеют безупречную деловую репутацию, информацию о структуре собственности и ряд других документов.

"Прозрачный и урегулированный порядок получения лицензии по предоставлению услуг в организации и проведению азартных игр откроет для ІТ-сферы возможность легального сотрудничества и предоставит доступ всем желающим к честному ведению бизнеса в сфере азартных игр", – прокомментировал решение правительства министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм-канале.